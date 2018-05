Assistenti igienico personale: da oggi riprende la lotta, il diritto al lavoro e allo studio non si toccano!

Le famiglie degli studenti disabili e gli Assistenti igienico-personale, organizzati con questa O.S., entrano in mobilitazione dal 31/05/2018.

A seguito della nota del Miur sulla tematica trasmessa all'USR per la Sicilia e a questa O.S., dopo l'incontro avvenuto al Ministero il 24 novembre 2017 tra questa O.S., l'Avv Catastimeni nostro rappresentante legale, la Sig.ra Tripi Rosalia rappresentante delle famiglie, e i referenti dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro in carica, l'USR Sicilia a tutt'oggi non ha dato alle famiglie e agli assistenti risposte concrete in merito alla richiesta posta da mesi da questa O.S., una conferenza dei servizi specifica con tutte le parti interessate, viste le leggi vigenti, (MIUR, REGIONE SICILIANA, ENTI LOCALI) sulla gravosa vicenda, che rischia di diventare una nuova emergenza sociale a pochi mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico (2018/2019).

Ma su questa vicenda anche la Regione Siciliana dal Presidente Musumeci all’Assessorato alla famiglia con la Ippolito fino ad oggi hanno fatto vergognosamente orecchio da mercante, dimostrando che i loro veri interessi al di là delle tante parole proclamate dai palazzi sulla disabilità nei fatti sono ben altri e in nessun modo nell’interesse delle migliaia di studenti disabili e di lavoratori precari siciliani.

Si fa presente che la regione Sicilia, rispetto alle altre, ha una situazione particolare per cui da più di 20 anni il servizio di Assistenza igienico personale è stato svolto in toto da personale specializzato (in possesso di qualifiche ottenute con la frequenza di appositi corsi regionali di 600/900 ai sensi della legge regionale vigente), che oggettivamente sono incardinati come figure nelle scuole di tutta la Sicilia, regione dove in alcune città. come Palermo, questi Assistenti igienico personale sono già stabilizzati (nelle scuole di primo grado).

Non si può affatto pensare che a seguito di errate e strumentalizzate interpretazioni del DL 66/2016, in merito alle mansioni dei CS in termini di assistenza agli studenti disabili in particolare da parte degli Enti Locali con cui si vogliono scatenare odiose guerre tra poveri sulla pelle degli studenti disabili, si cancelli di punto in bianco un intero bacino di circa 2000 Assistenti specializzati che hanno il pieno diritto ad un lavoro stabile.



Slai Cobas per il sc Palermo

