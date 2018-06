San Giovanni Li Cuti, panchine in "pendenza"

L'incompetenza del personale del comune alla manutenzione urbanistica di Catania, qui a San Giovanni li cuti, molti anni fa hanno installato questi sedili senza tener conto dell'obbligo del livello come potete notare il dislivello è enorme se non si voleva intervenire nel sedile bastava fare un piccolissimo massetto in modo che chi usa i sedili possa restare comodo e non in discesa un altro enorme errore è la posa della ringhiera anch'essa posta sempre in discesa basta vedere i piloni. queste cose succedono solo a Catania.

Francesco Raciti