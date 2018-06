Catania, così si presenta il cortile del circolo didattico "Pizzigoni"

Questo è ciò che mi si presenta davanti agli occhi, accompagnando i miei figli, nel cortile di un rinomato plesso scolastico di Catania..zona centralissima! Una discarica di sedie, banchi e quant'altro (il tutto, tra l'altro, versante in condizioni pessime e, conseguentemente, pericoloso). La domanda che mi pongo, quale cittadino catanese, è: ma i soldi da me versati (come ovviamente anche quelli degli altri genitori degli alunni frequentanti tale scuola) come "contributo volontario" a cosa saranno mai serviti?

