Catania, via Etnea: chi controlla il controllore?

Indecenza in via Etnea, non rispettati da più di 24 ore il ritiro della carta nonostante le segnalazioni fatte alla ditta Seneco e al momento in cui si chiede di parlare con un responsabile o un sorvegliante è impossibile parlare con qualcuno. Il tutto accade in via Etnea altezza Orto Botanico un tempo salotto di Catania con un via vai di turisti e ancora gli scatoli sono fuori e nonostante sia una zona di transito nessuno nota questi cumuli di carta.. come diceva il Grande Totò: chi controlla il controllore?

