Catania, marciapiede di viale Fleming funge da cassonetto: "spero che il nuovo sindaco risolva il problema spazzatura"

Vorrei segnalare lo stato di degrado in cui versa il marciapiede che corre sopra il sottopasso del Viale Fleming che consente di collegare la carreggiata in direzione centro del viale Fleming con l'altra carreggiata che permette di immettersi in circonvallazione dal viale Fleming. Purtroppo, a causa dell'assenza di cassonetti nelle vicinanze, alcuni cittadini si sentono in diritto di lasciare la propria spazzatura lungo questo marciapiede. Periodicamente il sottoscritto o anche gli addetti comunali rimuovono questi rifiuti. Tuttavia, puntualmente, la spazzatura ritorna e la cosa inizia ad essere molto fastidiosa soprattutto con l'inizio dell'estate. Con i migliori auguri per il nuovo sindaco spero si possa dare una svolta a questa città sul fronte spazzatura e conferimento dei rifiuti. Ormai la situazione è insostenibile.



Gabriele Valora

