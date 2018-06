Viale delle medaglie d'oro, meta di stallo di fruttivendoli ambulanti ed abusivi, inoltre non vengono rispettate le segnaletiche di divieto di sosta. Per non parlare dei rifiuti derivati degli scarti della merce che vengono lasciati in strada. I residenti sono stanchi di questa situazione che perdura da anni senza la vigilanza degli organi preposti.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870