Acireale, la raccolta differenziata non riesce proprio a funzionare

Nella frazione di Santa Tecla non è stata effettuata la raccolta della plastica (mentre ad Acireale, Capo Mulini, etc. e’ stata effettuata). Tale raccolta avviene solo una volta a settimana, nonostante le varie chiamate al numero verde per segnalare il disservizio, nessuno è intervenuto fino ad adesso. Inoltre anche i bidoni con i pannolini non sono stati svuotati, sebbene il servizio doveva essere effettuato sia ieri che oggi. Ad Acireale la differenziata non riesce proprio a funzionare per la cattiva gestione del servizio. In ogni angolo di strada si vedono buste di immondizia abbandonate. E’ giusto punire i trasgressori, ma chi punisce l’inefficienza del servizio che inoltre paghiamo profumatamente?

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870