Noi e lo straniero : le parole monito di Victor Hugo

"Straniero ! Che significa questa parola ? Che su questa roccia io ho meno diritti che se sto su questo campo ?

Che io passo questo fiume , questo sentiero , questa barriera , questa linea blu o rossa , visibile solo sulle vostre carte , e gli alberi , i fiori , il sole non mi conoscono più ?

Che stupidaggine pretendere che io sia meno uomo su un punto della terra che su un altro !

Voi mi dite : " Noi siamo a casa nostra e tu non sei a casa tua "

Dove ? Qui ?

Vi basta scavare una

fossa e vedrete che la terra mi accoglierà come accoglierà voi ."

Victor Hugo

Rosamaria Rita Lombardo

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870