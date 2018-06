Quanto tempo occorrerà affinché questo grosso ramo diventi polvere? In un mese è solo diventato giallo. Spero che il servizio di nettezza urbana non lo tolga dopo solo un mese, così vediamo come finisce. Siamo in via Lago Di Nicito, Catania.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870