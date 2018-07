Marina di Ragusa, pitbull azzanna bimba

Sabato sera verso le 23:50 sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa, proprio davanti ad una rivendita di pizze a Trancio si trovavano diverse famiglie con bambini e una ragazza che passeggiava con un pitbull e relativo guinzaglio ma senza museruola, purtroppo una bambina di circa 6 anni giocava rincorrendosi con altre bambine ed e stata azzannata ad un braccio e stato necessario far arrivare l'ambulanza e trasportarla in ospedale, sul posto arrivati anche i carabinieri per identificare la proprietaria del cane che era scioccata. Ecco perché i cani di media e grossa stazza è di obbligo la museruola.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870