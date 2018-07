Sabato una cinquantina di persone all'aeroporto dalle 14 in attesa di partire per Malta senza avere nessuna assistenza. Il volo era previsto per le 15.15 poi è stato spostato alle 00.45 ed infine siamo partiti all'1.40. Grazie Ryanair, un'odissea per 20 minuti di volo.

