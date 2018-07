Il lurido asfalto di piazzale Sanzio! In quest' area ogni sera dalle 22.30 sino alle tre di notte si svolge lo scarico da camioncini ai compattatori della nettezza urbana dei rifiuti di mezza Catania. Sia i rumori notturni che la puzza rendono invivibile la zona. Sulla stessa area ogni domenica si svolge il mercatino a chilometro zero. Malgrado le innumerevoli segnalazioni nessuna iniziativa viene presa per eliminare questo scempio. Sarebbe il caso di interessare l'ufficio d'igiene.