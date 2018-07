Vorrei segnalare questa autovettura, ferma da più di un anno in via Eugenio Leotta, all'altezza del civico 4, Catania. Sprovvista di assicurazione, i vandali la stanno smantellando, chiedo al Sig. Sindaco o chi per lui che attivi le procedure del caso per la rimozione.

E.M.

