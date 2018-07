Giarre, strada provinciale 5/1 discarica abusiva a cielo aperto

I comuni della Provincia di Catania mettono giustamente in evidenza i progressi compiuti nella raccolta differenziata, omettendo però di contrastare e porre all’attenzione degli Enti sopra ordinati le discariche abusive a cielo aperto che si formano nelle immediate periferie dei centri urbani, solitamente sulle strade provinciali, per effetto delle azioni inqualificabili di cittadini delle stesse comunità che si liberano dei rifiuti indifferenziati. Una di queste discariche odiose e deteriori è visibile nella strada provinciale 5/1 Giarre -Sant’Alfio, alle porte del paesino etneo, un tempo definito “ la Svizzera di Sicilia “ che si associa sinistramente alla totale incuria di tutta la tratta provinciale, le cui erbacce ed i cumuli di spazzatura sono presenti per chilometri.



Leonardo Patti

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870