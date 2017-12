Messina, fucili e munizioni in casa trovate in casa di un 44enne

Messina - A casa di un uomo di 44 anni, Luciano Andronaco, di Messina, la polizia ha trovato un fucile calibro 16 con canna mozzata, calcio modificato e matricola non leggibile, 92 cartucce per fucile calibro 12 e 16 e 5 cartucce per pistola calibro 7,65. Andronaco, che è stato arrestato, si è giustificato dicendo che l’arma gli sarebbe servita per esplodere qualche colpo a Capodanno.