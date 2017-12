Castello di Schisò venduto all'asta, ma la Regione è dietro l'angolo

un museo

Per il comitato tecnico scientifico dell'ente Parco Archeologico di Naxos che lo scorso 31 ottobre si era espresso a favore della sua acquisizione, il Castello di Schisò oltre ad essere logisticamente adiacente al Parco, è provvisto di tutti quegli spazi necessari per la realizzazione di un nuovo museo archeologico, con aule didattiche e salette conferenza, oltre a spazi per depositi e locali indispensabili per un istituzione museale e per il Parco stesso.