Maltempo limita corse per Egadi ed Eolie

NAPOLI - A causa del progressivo peggiorare delle condizioni metereologiche Siremar rende noto che la corsa prevista per domani sulla tratta Milazzo-Eolie-Napoli è stata sospesa.



Per gli stessi motivi annullata la partenza pomeridiana della motonave Vesta da Trapani per le Egadi. La nave veloce Isola di Vulcano salperà per Vulcano-Lipari alle 18,30. A rischio lo scalo di Vulcano che sarà nel caso effettuato secondo i seguenti orari: arrivo alle 19,45, partenza alle 19,50. "Isola di Vulcano" dopo l’arrivo a Lipari previsto per le 20,20, farà rientro a Milazzo dove ormeggerà alle 22,15 circa.