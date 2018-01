Messina, controlli dei carabinieri anti lavoro nero: 30 verifiche e 10 denunciati

Dieci persone denunciate, tre lavoratori in nero scoperti e sanzioni per oltre 90mila euro. E’ il bilancio di una serie di controlli ad aziende edili, case di riposo, farmacie, ristoranti, rimessaggio imbarcazioni ed esercizi commerciali, effettuati lo scorso mese nella provincia di Messina.

Delle trenta ditte complessivamente passate al setaccio dal Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro 11 sono risultate irregolari, mentre dei 53 lavoratori sottoposti a controllo, tre erano totalmente in nero. In un caso è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 20 per cento di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. Un provvedimento già revocato perché il responsabile ha regolarizzato la posizione dei lavoratori in nero e pagato la sanzione amministrativa aggiuntiva.