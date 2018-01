Turismo, Giardini esulta per il traguardo di 1 milione di presenze

GIARDINI - «È stato un anno positivo per Giardini». Esordisce così il sindaco Nello Lo Turco, nel documento diffuso ieri in cui tira le somme in relazione al bilancio sulle attività svolte nel 2017. A contribuire a questo successo, secondo il primo cittadino, è stata principalmente la grande esposizione mediatica grazie alle immagini relative al G7, ma anche a quelle spettacolari del passaggio del Giro d’Italia e per la partecipazione a diverse puntate della trasmissione Rai “Mezzogiorno in famiglia” che hanno veicolato il nome di Giardini in tutta Italia e anche all’estero.

«La soddisfazione più grande - afferma Lo Turco - giunge dal fatto che per la prima volta nella nostra storia si è arrivati a registrare la cifra di un milione di presenze turistiche e questo, considerato che la nostra imposta di soggiorno è abbastanza bassa rispetto a tantissime altre città, ci ha permesso comunque di elargire i servizi indispensabili e di fare fronte a quanto stabilito nel Piano di rientro economico attuato per evitare il dissesto. A tale proposito è giusto ricordare che stiamo facendo fronte a tale piano, senza aver attinto ad alcun mutuo ma esclusivamente con le risorse a disposizione dell'ente. Questo - continua Lo Turco - sicuramente incide sul Piano delle opere pubbliche, sugli investimenti e sul personale e siamo i primi ad essere dispiaciuti se non possiamo realizzare quanto desiderato ma siamo altresì consapevoli che lasceremo, a chi verrà successivamente, un Ente in salute economica e in grado di potere programmare il futuro senza questo peso che ha gravato per questo decennio. Una situazione - precisa il sindaco - non dovuta a cattiva amministrazione di chi ha governato nel passato (anzi il Comune di Giardini è stato sempre un ente virtuoso, tanto da avere riconosciuta la premialità da parte della Regione siciliana), ma soprattutto per quella sentenza capestro da parte della Corte di Cassazione che ci ha costretti ad esborsi milionari per le opere pubbliche realizzate nell’ultimo trentennio». Ciò che fa gongolare il sindaco è il risultato nel campo delle presenze turistiche «dovuto principalmente - sottolinea - non tanto a nostri particolari meriti quanto a fattori politici internazionali che hanno riportato la Sicilia a essere una meta privilegiata. E anche vero, però, che i numeri sono numeri e non si possono smentire, quindi ritengo che questa sia la migliore risposta a quelle Cassandre che per mera opportunità politica, o per non aver venduto qualche birra in più, hanno scritto di un paese morto e senza prospettive».