Barcellona, 25 anni fa l'omicidio di Beppe Alfano

Oggi, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, sarà ricordato il 25° anniversario dell’assassinio di Beppe Alfano, corrispondente del quotidiano "La Sicilia" di Catania.

Alfano, uno degli otto giornalisti uccisi in Sicilia dalla mafia, venne assassinato a soli 47 anni per le sue inchieste giornalistiche sulla mafia. Aveva raccontato la guerra tra cosche in corso nel Messinese, gli affari per i maxi-appalti per i lavori pubblici, gli scandali legati alle frodi di produttori agrumicoli che intascavano illegalmente i fondi europei.

Alla 10.30, si svolgerà una manifestazione commemorativa organizzata dal Comune sul luogo dell’agguato, in via Guglielmo Marconi. All’evento parteciperanno la vedova Mimma Barbaro ed i figli del giornalista assassinato dalla mafia e anche l’Unione nazionale cronisti italiani sarà rappresentata dal vicepresidente nazionale Leone Zingales. "A Barcellona - sottolinea Zingales - ricorderemo un giornalista che non si è piegato e ha dimostrato impegno civile e coraggio. Nel Giardino della Memoria di Ciaculli, il sito confiscato alla mafia e gestito da Unci e Anm, un albero ricorda il sacrificio di Alfano. La mafia lo ha assassinato perchè i suoi resoconti giornalistici erano puntuali e dirompenti. I cronisti italiani tutti lo celebrano con immutato affetto".

Per il presidente dell’Unci Sicilia, Andrea Tuttoilmondo, "Beppe Alfano rappresenta un coraggioso esempio d’impegno umano e professionale che il tempo non scalfisce anzi perpetua, attraverso il lavoro di quanti allo spirito di servizio del cronista barcellonese ispirano la propria attività giornalistica".