Patti, esce dal coma il ragazzo di 17 anni colpito da meningite

Un caso di meningite è stato registrato nel Messinese. Ad essere colpito è stato un ragazzo di 17 anni di Graniti. Il giovane si è svegliato dal coma dopo cinque giorni. Attualmente è ricoverato all’ospedale "Barone Romeo" di Patti.

La Direzione sanitaria del nosocomio ha reso noto che "il paziente di 17 anni è giunto alla nostra osservazione lo scorso 2 gennaio in stato di coma dal pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Nelle prime 24 ore è stata effettuata la diagnosi di meningo encefalite. Successivamente sono stati fatti gli esami sierologici, che hanno confermato la presenza nel liquor di neisseria meningitidis".

Il giovane paziente è stato seguito dallo staff dell’Unità operativa complessa di Anestasia e rianimazione, diretta da Mariella De Florio. L'ospedale ha comunicato la diagnosi alla famiglia e alla comunità di Graniti: "E' stata perciò effettuata una profilassi sugli operatori sanitari, il nucleo familiare e tutti i soggetti ritenuti a rischio - sottolineano dalla Direzione sanitaria dell’ospedale 'Barone Romeo' -. Il paziente ha risposto bene alla terapia impostata e il 7 gennaio è stato estubato. Le condizioni generali appaiono in rapido miglioramento e stiamo valutando di trasferirlo in un reparto sub intensivo".