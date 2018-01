Sospesa assistenza domiciliare ai fratelli Biviano affetti da Sla

LIPARI (MESSINA) - Per i 4 fratelli Biviano, affetti da distrofia muscolare è stato sospeso il servizio di assistenza domiciliare. Sandro, Marco, Palmina ed Elena sono diventati famosi per essere divenuti gli «ambasciatori» per la lotta alla «Sla». Sandro e Marco per oltre due anni hanno vissuto in tenda a Roma davanti a Montecitorio. A sollevare il "caso" sono stati i consiglieri comunali Francesco Rizzo, Gesuele Fonti, Annarita Gugliotta, Giusy Lorizio e Franco Muscarà che hanno presentato una interrogazione al sindaco di Lipari per chiedere «cosa intende fare per evitare l'interruzione del servizio domiciliare e garantire almeno i diritti minimi della famiglia Biviano».