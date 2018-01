Turista tedesca trovata morta in appartamento a Rodi Milici

RODI MILICI (MESSINA) - Una tedesca di 59 anni è stata trovata morta in un’abitazione a Rodi Milici, nel Messinese, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza con il marito, che rientrando a casa l’ha trovata senza vita. Secondo i primi accertamenti del Ris e dei carabinieri, la donna sarebbe deceduta per cause naturali, forse per un’emorragia interna. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto.