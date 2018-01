Panarea, ritrovato il marocchino scomparso: si era rifugiato in una grotta

Il marocchino scomparso ieri a Panarea è stato ritrovato in una grotta. E’ stato segnalato dai carabinieri e recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco con l’ausilio di un verricello. Probabilmente si era tuffato in mare e poi si sarebbe rifugiato nella grotta fin quando non è stato avvistato dai soccorritori. Oltre ai carabinieri e vigili del fuoco, sono anche intervenuti guardia costiera e volontari della Protezione civile. Gli inquirenti cercano di capire se si sia trattato di un tentativo di suicidio.