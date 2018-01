Santa Lucia del Mela, Suv nella scarpata, muore un 35enne 27/01/2018 - 19:33 di Redazione

L'auto è finita fuori strada per cause in corso di accertamento. Il conducente è morto sul colpo

Un uomo di 35 anni è morto a seguito di un incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Messinese. La vittima era a bordo di una Jeep che è uscita fuori strada in contrada Vaccarino di Santa Lucia del Mela, cinque chilometri oltre il noto ristorante la «Forchetta del Castello». Il conducente, G. V., è deceduto sul colpo dopo che il mezzo è finito in una profonda scarpata. Sono intervenuti l’ambulanza del 118 ed i carabinieri.