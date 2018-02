Taormina, troppi spettacoli e poche date: deciderà un sorteggio

Poche date disponibili, superiori alle richiesta di uso, e per questo le assegnazioni avverranno anche per sorteggio per i grandi spettacoli che si terranno al Teatro Antico nella prossima stagione estiva. Il parco archeologico di Taormina e Naxos ha emanato lo speciale bando destinato a privati ed associazioni.

Le domande dovranno essere presentate entro il 14 febbraio ad una commissione di esperti di cui farà anche parte il sindaco di Taormina, Eligio Giardina. La decisione della Commissione sarà insindacabile nel merito delle valutazioni artistiche.

La Commissione procederà sulla base di vari criteri come ad esempio la compatibilità con le esigenze di conservazione e fruizione del monumento secondo quanto specificato nella Carta di Siracusa del 2004 è rilevanza nazionale o internazionale dell’evento. Nel caso in cui la Commissione dovesse più richieste per la stessa data di eventi valutati allo stesso livello si procederà all’assegnazione con un sorteggio in seduta pubblica con la convocazione delle parti interessate. Sei le giornate disponibili a giugno, nove a luglio, otto ad agosto e 21 a settembre.