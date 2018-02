Dopo la candidatura alle Pietro Navarra lascia la carica di rettore dell'Università di Messina

«Ho presentato le dimissioni un anno e un mese prima la regolare scadenza del mandato per la mia candidatura alle elezioni nazionali con il Pd il prossimo 4 marzo. Credo sia doveroso per rispetto dell’istituzione che ho avuto l’onore di rappresentare ed evitare qualsiasi strumentalizzazione».

Lo ha detto il professore Pietro Navarra, rettore dell’Università di Messina stamani durante una conferenza stampa. «Abbiamo avuto - ha proseguito - in questi anni dei riconoscimenti a livello nazionale perché è stata creata una squadra che ha remato tutta nella stessa direzione ottenendo ottimi risultati. Abbiamo governato sapendo quali obiettivi raggiungere e come fare, abbiamo dato un’identità chiara a questo ateneo per questo abbiamo guadagnato in immagine e posizioni». «L'ateneo che lasciamo - conclude - è migliore rispetto a quella che abbiamo trovato, era un’università che non attraeva gli studenti e abbiamo invertito la rotta, oggi viaggiamo con aumenti a doppie cifre».