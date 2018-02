Santa Lucia del Mela, tre ordigni esplosivi in casa di un pastore

SANTA LUCIA DEL MELA (MESSINA) - Tre ordigni esplosivi artigianali per un peso totale di 1,6 chilogrammi dotati di una miccia a lenta combustione stati trovati dai carabinieri a Santa Lucia del Mela (Messina) in un casolare di proprietà di un pastore, Antonino Impalà, di 54 anni, che è stato arrestato per detenzione illegale di esplosivi.

Insieme ad essi i militari hanno sequestrato numerose cartucce per fucile calibro 12. Un campione di polvere pirica contenuta negli ordigni è stata inviata al Ris di Messina per stabilire la composizione chimica e verificare se sia stata usata in altre circostanze.