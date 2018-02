Messina, picchiano senza motivo dei coetanei: denunciati due ragazzini

La polizia ha denunciato a Messina due giovani di 14 e 16 anni con l’accusa di lesioni aggravate in concorso. I due per futili motivi hanno picchiato in piazza Cairoli altri ragazzi colpendoli con calci e pugni. In particolare una delle vittime è stata colpita con violenza in pieno viso riportando la frattura del setto nasale, guaribile in trenta giorni. Grazie alle testimonianze e alle immagini estratte dalle telecamere i poliziotti sono risaliti agli aggressori.