Villafranca Tirrena, disco pub Noirè distrutto da un incendio

VILLAFRANCA TIRRENA (MESSINA) - Un incendio ha distrutto la scorsa notte il disco pub Noirè a Villafranca Tirrena (Me), in via don Luigi Sturzo. Danneggiate anche le strutture portanti della palazzina in cui si trova il locale: dichiarate inagibili le due abitazioni sovrastanti. Sul caso indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista.