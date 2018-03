Elisoccorso non riesce ad atterrare per il vento, uomo muore a Lipari

LIPARI - A causa del forte vento un elicottero del 118 non è riuscito ad atterrare a Lipari e un uomo, Rodolfo Taranto, 60 anni, è morto.

Dopo un malore, era stato trasferito al pronto soccorso dove i medici avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che non è potuto intervenire per l’ondata di maltempo che imperversava sulle Eolie. Taranto è rimasto in ospedale, intubato e sotto osservazione. Per due volte nel corso della nottata ha avuto un arresto cardiaco.

Stamane all’alba è giunto l'elicottero del 118. L’isolano era stato trasferito a bordo. Il velivolo era pronto al decollo, ma il medico si è accorto che le condizioni del paziente si erano ulteriormente aggravate. E ha consigliato ai parenti di non trasferirlo all’ospedale di Gela perchè sarebbe giunto morto.



A Messina - tra l’altro - nelle strutture sanitarie non vi erano posti. Taranto è stato nuovamente riportato al pronto soccorso e poco dopo è morto. Sulla vicenda i familiari sono intenzionati a presentare una denuncia ai carabinieri. Anche a Salina l’altro ieri notte l’elisoccorso non è potuto intervenire per il forte vento. La guardia costiera con la motovedetta da Malfa ha trasferito a Lipari una marocchina di 22 anni con problemi di salute. La donna è rimasta ricoverata in chirurgia.