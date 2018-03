Discariche "bonificate" da Ue: due, tra le nove italiane, sono in Sicilia

ROMA - Il 12 marzo scorso la Direzione Generale Ambiente della Commissione UE ha comunicato all’Italia la regolarizzazione di altri 9 siti di discarica abusivi. Lo rende noto con un comunicato l’Ufficio del Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, il generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà. Tra i nove siti, due sono in Sicilia: uno in «Loc. Cda S.Agata» in Comune di S.Filippo del Mela (ME) e l'altro in «Loc. Oliva Troiana» nel Comune di Racalmuto (AG).