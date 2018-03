Messina, presta 3 mila euro e ne pretende 7900: arrestato usuraio

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato e posto ai domiciliari, su ordine del gip del Tribunale di Messina, un pregiudicato di 50 anni. L’uomo è accusato di usura. A denunciarlo è stata la sua vittima che si era rivolto a lui perché in precarie condizioni economiche e l’impossibilitato a rivolgersi ad un regolare istituto di credito perché protestato a causa del fallimento di una precedente attività di cui era titolare. L’uomo si è rivolto agli usurai tenendo nascosta la vicenda ai familiari. Impossibilitato a restituire quando richiesto dal cravattaro l’uomo si è rivolto ai Carabinieri .

I militari sono riusciti a ricostruire i fatti appurando che, a fronte di un prestito iniziale di 3000 euro, erano già stati restituiti 7000 euro, e che, non contento, l’usuraio chiedeva ulteriori 900 euro per estinguere definitivamente il debito. Nel corso delle indagini è emersa anche una condotta violenta dell’usuraio al fine di ottenere la restituzione del denaro e dei relativi interessi: le pressioni psicologiche e le minacce sono sfociate anche in una aggressione davanti al luogo di lavoro della vittima.