A Messina il maggior numero di ascensori: è prima in Sicilia

Palermo - La Sicilia, con un edificio con ascensore ogni 135 persone, si classifica 11esima fra le regioni italiane per densità di ascensori ma terza per numero assoluto con 37573 immobili che hanno almeno un impianto. È quanto emerge da un’analisi di thyssenkrupp Elevator Italia, azienda specializzata in ascensori e scale mobili. Messina e provincia si collocano al 20° posto in Italia e al primo in Sicilia per presenza di ascensori (1 edificio con ascensore ogni 110,3 abitanti). Al secondo posto si trova la provincia di Siracusa (1/119,2 cittadini) che è 25esima a livello nazionale. Al terzo posto c'è la provincia di Caltanisetta (1/126,8, 33esima in Italia). Seguono le province di Trapani (1/134,1), Catania (1/136,9) e Agrigento (1/144). Ultime si trovano le province di Palermo (1/152 abitanti) e di Enna (1/182 cittadini). Sul fronte delle città si conferma in testa Messina (1/73 abitanti), seguita da Catania (1/93 abitanti) e, per ultima, si trova Palermo (1/108).

«Dalle nostre analisi - spiega Luigi Maggioni, amministratore delegato di thyssenkrupp Elevator Italia - in Sicilia, gli impianti presenti nei circa 37mila edifici con ascensori sono utilizzati da 5 milioni di persone e richiedono mediamente poco più di 5 interventi all’anno. I motivi principali delle chiamate sono: guasti alle porte, schede elettroniche bruciate, bottoniere usurate, ecc.» I maggiori costi sostenuti dai condomini per questi interventi, secondo thyssenkrupp Elevator Italia ammontano a oltre 700 euro l’anno. L’Italia è il Paese che ha il parco ascensori più vasto, ma anche più «anziano» in Europa: circa il 40% degli impianti in funzione ha più di 30 anni e oltre il 60% non è dotato di tecnologie moderne capaci di garantire un livello assoluto di sicurezza agli utenti.