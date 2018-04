Messina, sorpresi mentre danno fuoco a un bosco: arrestati

I Carabinieri hanno arrestato a Saponara, nel Messinese, due piromani che avevano appena tentato di incendiare un area boschiva.

A portare a termine l’operazione sono stati i militari della della Compagnia di Messina Centro quando una pattuglia della stazione di Saponara ha colto in flagrante Sebastiano Saccone 31 anni di Basicò e Antonino Calcò Labruzzo di 22 anni di Falcone, entrambi allevatori di bestiame.

I due sono stati sorpresi dai carabinieri in subito dopo aver appiccato l'incendio in un bosco di Contrada Margi nel Comune di Saponara. Pensavano di poterla fare franca e "dare il via" alla stagione degli incendi boschivi sfruttando le favorevoli condizioni climatiche con un caldo vento di scirocco. I due uomini si erano avventurati nei boschi di Contrada Margi e, credendo di poter passare inosservati, hanno appiccato le fiamme in un appezzamento di terreno contenente sterpaglie e bosco. Quindi sono saliti a bordo della propria autovettura dandosi alla fuga. Peccato per loro che a poche centinaia di metri c'era una pattuglia dei Carabinieri che, non appena ha notato alzarsi una piccola colonna di fumo, si è precipitata sul posto bloccando i due fuggitivi a pochi metri dal luogo dove avevano appiccato le fiamme che, alimentate dal vento di scirocco, avevano già interessato una vasta area.

I militari hanno quindi subito allertato i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme con non poca difficoltà e quindi hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare i due piromani sorprendendoli ancora in possesso della tanica di benzina e dei due accendini poco prima utilizzati, nonché di un bastone parzialmente bruciato, un coltello, una roncola e una mazza. I due sono stati rinchiusi in camera di sicurezza e processati per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha messo i due ai domiciliari.