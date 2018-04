Sedici "furbetti del cartellino" al Comune di Ficarra: al bar o alle Poste durante orario di lavoro

Messina - Sedici dipendenti comunali di Ficarra, piccolo comune del messinese, sono stati sospesi dal servizio con l'accusa di assenteismo. L’ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva è stata eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, guidato dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, che ha condotto l’indagine coordinata dalla Procura di Messina. Altre 23 persone sono indagate. L’accusa è per tutti di truffa aggravata e continuata ai danni dell’Ente Pubblico e di false attestazioni o certificazioni.





Per i sedici dipendenti, tra cui tre dirigenti, l’abitudine di non timbrare il cartellino e assentarsi era "cronica, diffusa e generalizzata". I dipendenti si allontanavano fraudolentemente dai rispettivi uffici "in assenza di ragioni di servizio ed al solo fine di attendere a incombenze di carattere strettamente personale, provocando così evidenti disservizi all’utenza e recando grave nocumento all’immagine ed alle casse dell’Ente comunale di appartenenza - dicono gli inquirenti - Gli stessi indagati, infatti, evitavano dolosamente la timbratura dei cartellini o della scheda magnetica in modo da non far risultare i periodi di assenza e subire le conseguenti decurtazioni retributive". Nel complesso, dunque, sono state rilevate e cristallizzate dagli inquirenti circa 650 assenze arbitrarie per un ammontare complessivo di oltre 12.500 minuti. Tra i 16 destinatari della misura cautelare figurano - tra l’altro - 3 dirigenti, rispettivamente delle area tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, i quali rispondono per truffa in concorso materiale con gli altri indagati, "in ragione dell’omissione di qualsivoglia forma di controllo nei confronti del personale dipendente".



I militari dell’Arma hanno svelato "l'esistenza di un vero e proprio sistema fraudolento e patologico ai danni della Pubblica Amministrazione, sviluppatosi e rafforzatosi nel tempo in un contesto di anarchia amministrativa, laddove l’azione dei pubblici dipendenti era svincolata da qualsiasi forma di controllo ed il doveroso rispetto delle regole veniva abbandonato alla discrezione ed all’arbitrio dei singoli". Insomma "un sistema di malaffare che per i suoi caratteri di pervasività e diffusione nel contesto amministrativo del comune nebroideo, non poteva che realizzarsi e reggere nel tempo attraverso atteggiamenti di granitica complicità tra i singoli indagati ed in particolare tra coloro che avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo e coloro che avrebbero dovuto essere i controllati. Il tutto per perseguire personali ed illeciti benefici, in un clima di cronico disinteresse per le funzioni pubbliche svolte e di totale assenza di senso del dovere".

Questi comportamenti "anomali" non sono sfuggiti allo sguardo vigile ed esperto dei carabinieri della Stazione di Ficarra, i quali, ben conoscendo le dinamiche della realtà locale, nel corso dei loro quotidiani servizi perlustrativi nel centro abitato, hanno iniziato con discrezione ad annotare e monitorare, in modo sempre più incisivo, gli spostamenti dei vari dipendenti comunali indagati.



Uno dei comunali usciva per andare al bar, alla Posta o dal meccanico. In particolare, C.G., dipendente dell’area amministrativa addetto alla predisposizione e gestione delle proposte e atti deliberativi della Giunta, del Consiglio comunale, del Sindaco e del responsabile d’area, era solito uscire dalla Casa comunale, "naturalmente senza registrare l’assenza, per recarsi presso la rivendita tabacchi “Raffaele”, o al bar “Campo”, al mercato, dl meccanico, se non addirittura recarsi presso l’Ufficio Postale o spostarsi al di fuori del paese con la sua autovettura, sfrecciando sotto l’occhio vigile dei militari dell’Arma a cui non sfuggivano tutti gli anomali movimenti", dicono i Carabinieri. Le complessive assenze per quasi 2.500 minuti documentate dai carabinieri, costavano all’interessato l’applicazione della misura cautelare interdittiva di 9 mesi.