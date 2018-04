Sbarca dal traghetto con 57 kg di marijuana: arrestato corriere della droga

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto presso l’approdo dei traghetti che collegano la Sicilia con la penisola oltre 57 chilogrammi di marijuana all’interno del bagagliaio di un’autovettura, condotto da un pregiudicato messinese.

La sostanza stupefacente era sigillata in 4 grossi involucri, avvolti in numerosi strati di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio, nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani antidroga.

Nel corso dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle sui mezzi in transito nella città dello Stretto, grazie al fiuto del cane Sara, è stata segnalata l’auto, al cui interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, insieme ad un telefono cellulare in uso al soggetto. Il corriere della droga è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio. L’operazione testimonia il quotidiano impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità ed ha consentito di impedire l’immissione sul mercato dello spaccio di un considerevole quantitativo di droga, la cui vendita avrebbe potuto fruttare notevoli guadagni illeciti.