Barcellona, la Polizia stradale ha sequestrato due scuolabus "irregolari"

Gli agenti della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, hanno disposto il fermo amministrativo di due scuolabus, che non potranno circolare. Elevate sanzioni per migliaia di euro. I controlli hanno interessato l’area di Falcone e Rometta e si sono concentrati in prossimità delle scuole.

Uno degli scuolabus, a Rometta, non era stato sottoposto alla regolare visita di revisione nei termini previsti. Così è stato disposto il fermo amministrativo del mezzo. Stessa sorte per un altro bus adibito al trasporto studenti, a Falcone. Contravvenzionato, inoltre, uno scuolabus che trasportava alunni in numero superiore a quanto consentito dalle caratteristiche del mezzo. Gli agenti hanno elevato sanzioni per circa un migliaio di euro a carico dei conducenti, delle ditte di trasporto e degli enti preposti alla gestione, dopo avere riscontrato anomalie di varia natura tra cui porte di apertura inefficienti e pneumatici usurati.