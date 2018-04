Festa a Castroreale dopo secondo posto come "Borgo dei Borghi"

Castroreale (Messina) - Il prestigioso secondo posto ottenuto da Castroreale nell'edizione 2018 del Borgo dei Borghi sarà festeggiato domani, domenica 15 aprile, a partire dalle ore 10. Sono previste per l'occasione numerose iniziative culturali, proposte eno-gastronomiche, musica popolare e tradizionale. Ad allietare la giornata le visite guidate alla scoperta del centro storico, degustazioni, l'allestimento di stand con prodotti tipici locali, l'esecuzione della Banda Musicale Settimo Sardo e tante altre sorprese dedicate a coloro che trascorreranno la giornata al Borgo.

Grande emozione in tutta la Sicilia nel vedere Castroreale sul podio superato solo da Gradara nelle Marche, grazie ai voti delle giuria. Un risultato strepitoso ottenuto grazie all'imponente attività promozionale svolta dallo staff coordinato dal responsabile Antonino Sapienza, presidente dell'associazione Proposta Turistica 3.0 in sinergia con l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alessandro Portaro e le principali entità territoriali. L'opinione pubblica ha apprezzato e votato le bellezze di Castroreale, la sua storia, le meraviglie artistiche ed architettoniche e tutto il Borgo medievale. Tra le importanti manifestazioni culturali la Mostra "I Colori del maestro Dimitri a Castroreale" dell'artista internazionale Dimitri Salonia, in corso in questi giorni. Determinante per il successo del Borgo è stato il lavoro svolto sul web e sulla pagina facebook ufficiale "Castroreale Borgo dei Borghi 2018" per sensibilizzare la cittadinanza e lo spot promozionale realizzato per l'occasione da Comunicarte diretta da Gianluca Rossellini. Un'influenza social che ancora prima della fine del contest aveva già garantito ottimi risultati in termini di incremento turistico, facendo registrare migliaia presenze provenienti dall'Italia e dall'estero.