S. Angelo di Brolo, Panda in una scarpata: muoiono due anziani coniugi

S.Angelo di Brolo. Due coniugi di 88 e 89 anni hanno perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16,30 nelle campagne di S. Angelo di Brolo piccolo centro nebroideo. Le vittime sono Carmela Fazio di 88 anni e Aldo Scaffidi di 89 anni. Quest’ultimo guidava una Fiat Panda e, mentre stava effettuando una inversione di marcia in una stradina impervia, ha perso il controllo dell’auto che è finita in una scarpata. La donna è morta sul colpo, mentre il marito è deceduto durante il trasporto il elisoccorso al Policlinico di Messina.