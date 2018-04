Catenoto noleggia auto e rapina anziano a Taormina: preso

TAORMINA - E’ stato fermato in poche ore, prima di lasciare il territorio italiano, l’autore della rapina messa a segno ai danni di un anziano a Taormina. Il malvivente è riuscito a entrare in casa della vittima mandando in frantumi il vetro di una finestra e, minacciandola, si è fatto consegnare 4.000 euro. Le indagini lampo dei poliziotti del Commissariato di Taormina hanno consentito il fermo del responsabile.

Un filmato ha consentito di risalire al mezzo usato dal rapinatore, una Lancia Musa, presa a noleggio ad Aci Catena, paese d’origine del malvivente, Giovanni Imbarrato, 48 anni, fermato proprio nell’autonoleggio con addosso 435 euro e un appunto che riportava l’orario di un volo per la Germania. Poche ore prima, infatti, si era recato in un’agenzia di viaggi per avere informazioni su come raggiungere Dortmund. Imbarrato ha restituito all’anziano parte della somma, 3.510 euro.