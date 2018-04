Hostess cadde da yacht alle Eolie, procura apre inchiesta

LIPARI (MESSINA) - Una hostess, a seguito di una caduta da uno yacht in giro turistico nelle Eolie, il 28 giugno dello scorso anno finì in ospedale. Sull'episodio armatore e presidi sanitari non segnalarono nulla alle forze dell’ordine e ora la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’indagine, dopo la denuncia degli avvocati Cesare Fumagalli, Marco Mastropasqua ed Enrico Vergani. L’hostess è Anastasia Orlova, scivolata dalla scala dello yacht, che subì, dice il referto medico, «la frattura scomposta del femore sinistro, un trauma cranico con frattura incompleta della teca e ferite lacero contuse nella regione occipiti-parietale e anemia emorragica».



La donna fu trasportata in elisoccorso dall’ospedale di Lipari e poi al Policlinico di Messina, e operata. Sulla vicenda vi è stata anche una denuncia del sindacato Cosmar.