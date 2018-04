Ragazzo di 19 anni si tuffa in mare a Giardini Naxos e muore annegato

Giardini Naxos (Messina) - Tragedia di fronte hotel Hilton di Giardini Naxos. Intorno alle 17,10 dei bagnanti hanno notato a circa settanta metri dalla battigia un corpo a faccia in giù. Era quello di Lorenzo Fazio, 19 anni di Paternò. Il giovane era in compagnia di due amici. Uno dei due è rimasto a riva perché non sapeva nuotare l'altro, invece, si è buttato in acqua assieme a Lorenzo. Un'onda anomala a spinto a terra il compagno mentre lo sfortunato è stato spinto a largo e per lui non vi è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato ed è stato condotto esanime al Pronto soccorso dell' ospedale San Vincenzo dove i medici non hanno potuto che costatarne il decesso. Sul posto è intervenuta la guardia costiera. Una prima ricostruzione dei fatti è a cura dei Carabinieri della Compagnia guidata dal comandante Arcangelo Maiello.