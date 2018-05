Pescaturismo: ecco la strada per salvare le feluche dello stretto di Messina

MESSINA - Preservare nel Messinese la tradizione della pesca del pesce spada con le tradizionali feluche, affascinanti imbarcazioni a motore di 10-12 metri, caratterizzate da un pontile di 15-20 metri - che si allunga sfiorando le onde oltre la barca - da dove si lancia l’arpione con cui catturare il pesce, e da un’antenna centrale di 15-30 metri che serve per avvistare la preda in mezzo al mare. Contemporaneamente, sensibilizzare le istituzioni a favore di questo mestiere, spesso “soffocato” da normative Ue che non tengono conto dell’unicità del mare e della pesca siciliani, in modo da riuscire a tramandare un mestiere affiancandolo, per evitare che sparisca, al pescaturismo.

Con queste finalità ieri a Messina Ganzirri, quasi come un solenne giuramento davanti alle 12 feluche (delle 14 che in totale ancora esistono tra Sicilia e Calabria) - i cui nomi Zeus, Patriarca, Stella di Mare, Felicia II, San Francesco, Santa Rita, Nuova Scilla, Nibbio, Aquila di Mare, Antonio Padre sono quasi un rosario da sussurrare con verecondo rispetto tra mitologia, religione e famiglia -, si è costituita l’Associazione dei Pescatori delle Feluche dello Stretto, che si avvale anche della sala di esposizione “Secret of Sicily” in via Castellammare accanto alla chiesa dei Catalani. Dodici associati, titolari di licenza di pesca, per nome e per conto di 12 feluche che vogliono continuare a solcare lo Stretto.

Un’idea fortemente perseguita, anche sulla scorta del fatto che - come spiega Giusy Mancuso, pescatrice dello Stretto che, pur senza possedere feluche, si è spesa per la realizzazione del progetto, vista la sua esperienza in pescaturismo- «sta nascendo una sorta di consapevolezza anche da parte delle istituzioni del fatto che il nostro mare è una grande risorsa e le nostre tradizioni abbinate al nostro mare sono un punto vincente della Sicilia». In una interazione necessaria tra mare e coste da preservare, unendo pesca e turismo, anche tramite la partecipazione ai nuovi bandi Ue.

Tutte le feluche associate sono in esercizio, anzi come buon auspicio ce ne è anche una neonata: «E questo ci fa molto piacere perché speriamo che questa tradizione duri, nonostante i costi e le numerose limitazioni della pesca che non permettono di spuntare l’anno». Limitazioni spesso incomprensibili, anche perché questa è una pesca altamente selettiva: «Questi pescatori pescano con l’arpione solo quello che vedono dall’alta torre: e scrutare dall’alto il mare è una esperienza meravigliosa. Si tratta di una pesca molto competitiva, in cui il pesce ha quasi più armi dell’uomo, perché il primo è nel suo ambiente, sente il rumore della barca e si inabissa quando vuole». Certo, salire sulla torre non è al momento alla portata dei turisti, anche se «ci sono dispositivi di sicurezza che lo renderebbero possibile e ci sono temerari che vorrebbero salire lassù. Come pure è affascinante stare sul pontile nel momento in cui il pesce brilla sotto l’acqua, ma quelli sono momenti molto concitati per i pescatori». Su come organizzare le battute di pesca con i turisti, si deciderà col varo delle feluche, che navigano tra maggio e settembre. Ma anche i turisti con un tempo inferiore a disposizione potranno assaporare «queste bellezze della nostra terra nella sala espositiva dell’associazione Secrets of Sicily. Lì potranno reperire tutto il materiale che verrà loro illustrato per trasmettere quelle belle tradizioni della nostra terra che piacciono tanto all’estero».

E si potrà anche raccontare ai turisti come veniva fatta la pesca prima che le feluche venissero motorizzate: una di queste feluche antiche è ancora esistente. «Si tratta di una feluca fissa che rimaneva ferma in posta: veniva portata a remi fino alla posizione prestabilita al centro della posta (la zona di mare che la feluca doveva controllare), veniva ancorata e da lì si controllava il mare. Il pesce veniva poi arpionato da barchette che attorniavano la feluca e si chiamavano nuntri. Questa pesca si affiancava peraltro anche a segnalazioni con bandiere direttamente dalle colline». L’obiettivo è consentire a questa tradizione storica di non svanire come succederebbe senza il supporto del pescaturismo.