Giardini, motociclista investe bambina sul Lungomare e scappa

E’ per fortuna fuori pericolo la bimba di 9 anni, condotta ieri pomeriggio in ospedale in codice rosso dopo essere stata travolta da una moto pirata mentre attraversava la strada, tenendo per mano il padre, a Giardini Naxos.

Padre e figlia ieri, attorno alle 17.30, si trovavano in via Vittorio Emanuele e stavano attraversando la strada, quando una moto di grossa cilindrata con targa straniera li ha investiti ed è fuggita via. I due sono stati sbalzati a terra. Ad avere la peggio è stata la bambina che è stata subito soccorsa dal 118 e condotta in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

Fortunatamente, dopo alcune ore di osservazione, la prognosi è stata sciolta e le condizioni della bimba come detto non sono gravi. Il padre, soccorso anch’egli, ha riportato solo lievi ferite. Indagini dei carabinieri della compagnia di Taormina sono in corso per risalire all’identità del pirata della strada. I militari dell’Arma hanno preso possesso delle immagini di numerose telecamere presenti nel luogo teatro dell’incidente stradale.