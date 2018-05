Giardini, investe bimba e scappa: individuato il pirata della strada

E’ stato individuato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Taormina, al termine di una rapida attività investigativa, il presunto pirata della strada che venerdì pomeriggio a Giardini Naxos, in sella ad una moto di grossa cilindrata, ha falciato un padre e la figlia di 9 anni, mentre attraversavano la strada, in via Vittorio Emanuele.

Determinanti si sono rivelate le immagini di alcune telecamere che hanno immortalato il motociclista che, come detto, è stato identificato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Si tratta di un 26enne residente a Graniti, originario di Messina. Per domani è stata già fissata la direttissima. Intanto, per fortuna sono nettamente migliorate le condizioni di salute della bambina di 9 anni giunta in codice rosso all’ospedale San Vincenzo di Taormina.