Messina, monsignor Cesare Di Pietro vescovo ausiliare dell’arcidiocesi

MESSINA - Papa Francesco ha nominato monsignor Cesare Di Pietro vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. Lo ha reso noto l'arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla. Di Pietro per sei anni è stato presidente diocesano della gioventù maschile di Azione cattolica. Dal 15 agosto 2017 è vicario generale dell’arcidiocesi ed è anche membro della Commissione diocesana per gli Ordini e i ministeri. Dal 2009 è cappellano di Sua Santità.

«In questo momento sento il bisogno di rendere grazie a Dio e a questa Chiesa - ha commentato monsignor Di Pietro -. Credo che questa scelta del Santo Padre sia un dono a questa Chiesa».

Nato a Messina il 12 marzo 1964, Cesare Di Pietro, dopo gli studi classici si è laureato in giurisprudenza. Dal 1991, anno del suo ingresso nel seminario arcivescovile, ha frequentato l’istituto teologico San Tommaso conseguendovi il baccalaureato.

Ordinato presbitero il 25 ottobre 1997, per il clero dell’arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela, ha conseguito il dottorato in storia della Chiesa a Roma presso la Pontificia università Gregoriana e ha frequentato il corso di paleografia, archivistica e diplomatica in Vaticano. Nel 2017 ha ottenuto la licenza in diritto canonico alla Pontificia università Lateranense. È stato segretario particolare dell’arcivescovo Giovanni Marra (1999-2005), addetto di segreteria presso la Congregazione per i vescovi e collaboratore pastorale nella parrocchia San Pio V a Roma (2005-2010), rettore del seminario arcivescovile San Pio X di Messina (2010-2018). Inoltre, dal 2014 al 2017 è stato direttore dell’istituto superiore di scienze religiose Santa Maria della Lettera, a Messina.