Tonno rosso con istamina: 20 persone rimaste intossicate a Messina

MESSINA - Venti persone sono rimaste intossicate dopo aver consumato tonno rosso avariato comprato in una pescheria a Messina, due sono in condizioni più serie. In particolare un uomo di 56 che è stato colpito anche da infarto. A determinare l’intossicazione è stata l’istamina contenuta nel pesce alterato. La polizia ha posto i sigilli alla cella frigorifera della pescheria che contiene tutto il pesce oggetto del sequestro. Nel dettaglio un tonno rosso intero da 50 kg eviscerato; sei cassette con tranci di tonno rosso per un peso di 60 kg, ulteriori 73 kg di tranci di tonno rosso.