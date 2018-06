A Taormina dopo 16 anni torna sindaco Mario Bolognari

TAORMINA - Mario Bolognari torna a fare il sindaco a Taormina (Me) dopo 16 anni: è stato eletto con il 43,54% dei consensi; Salvatore Cilona si è fermato a quota 34,73% mentre Eddy Tronchet Edward (M5s) al 21,73%. Bolognari fu sindaco a Taormina dal dicembre del 1993 al maggio del 2002.

I taorminesi hanno dovuto decidere tra l’ex sindaco Mario Bolognari (La nostra città), Salvo Cilona (Taormina Bellissima) ed Eddy Tronchet (M5s) che sono stati protagonisti di una campagna elettorale all’insegna del fair play. Un lungo periodo che si è movimentato solo con poche “stilettate” finali, tirate nel corso dei comizi conclusivi. In generale, si è trattato di un momento importante per fare il punto della situazione sulle tematiche ritenute prioritarie da tutti i residenti chiamati a effettuare una scelta difficile che determinerà il futuro immediato del piccolo centro simbolo del turismo “made in Sicily”.

In ogni caso, resta buono il risultato di Tronchet, interpretato dall’elettorato come una assoluta novità nel panorama politico locale. Perchè in queste amministrative a Taormina sono state impegnate le grandi famiglie politiche della città del centauro. Ad esempio, nella lista del candidato Bolognari, si trovava Marcello Passalacqua, fratello dell’ex sindaco Mauro. In questo stesso elenco spiccava Graziella Longo, figlia del novantenne ex primo cittadino, Eugenio. Tra gli altri candidati, tra le file di Cilona, anche Vittorio Conti, figlio di un altro sindaco, lo scomparso Achillle. Insomma un panorama politico che alla fine si sta indirizzando verso la tradizione in un riposizionamento dei personaggi politici in questo o quell’altro schieramento.