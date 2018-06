Gdf sequestra quasi 300 mila prodotti senza marchio Ue nel Messinese

MESSINA - Militari della Guardia di Finanza di Capo d’Orlando hanno sequestrato circa 290.000 prodotti tra cosmetici, per l’igiene e accessori di telefonia non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, e verificata la presenza di 9 lavoratori non regolarmente assunti. L’operazione ha riguardato un centro commerciale. L’intervento ha permesso, anche, di riscontrare l'impiego di 7 lavoratori in nero e 2 irregolari.

Il titolare del punto vendita, di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio e all’Ispettorato provinciale del lavoro. E' stato, inoltre, eseguito il sequestro amministrativo dei prodotti non conformi, di valore commerciale di circa 531.000 euro, ed è stata applicata al trasgressore una sanzione amministrativa che prevede un massimo di 25.823 euro.